Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu

Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda, resmi olmayan sonuçlara göre Ahmet Ağaoğlu, başkanlığa seçilmeyi garantiledi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren genel kurulda toplam 16 sandıkta bin 690 üye oy kullanıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre açılan 7. sandık sonunda Ahmet Ağaoğlu, 871 oy alarak başkanlığa seçilmeyi garantiledi. Metin Kaya ise 7. sandık sonunda 80 oyda kaldı.

Bordo-mavili kulübün yeni başkanı seçilen Ağaoğlu, alkışlar arasında kürsüye gelerek seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı.

AĞAOĞLU: SİZLERLE BİRLİKTE YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK

Ağaoğlu, başkan Muharrem Usta ve yönetim kuruluna yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Yarıştığımız Metin Kaya ve Levent Sekman beyefendiye de teşekkür ediyorum. Trabzonspor için var gücümüzle çalışırken onların desteğini de arkamızda göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Salonda gün boyunca dinledikleri 50. yıl marşındaki gibi güzel günlerinin önlerinde olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Bu güzel günleri inşallah hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde göreceğiz. Biz biriz, biz Trabzonspor'uz, bu şehre tutkunuz. Bordo-maviye vurgunuz, Trabzonspor'a sevdalıyız. İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek. İnşallah Trabzonspor'umuzu hep birlikte el ele omuz omuza görmek istediğimiz yerin en üstüne götüreceğiz."

Konuşmanın ardından yeni yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdi.