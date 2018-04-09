Neymar'ın Messi paylaşımı kafaları karıştırdı

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sosyal medya üzerinden Messi'yle birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı ve kafa karıştıran bir açıklama yayınladı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Neymar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Sezon başında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon euro karşılığında transfer olan Neymar, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Ben ve arkadaşım (Messi) güçlerimizi birleştirdiğinde harika şeyler olur. Bizi izlemeye devam edin!" ifadelerini kullandı.

​Hürriyet'in haberine göre, Paris'te mutsuz olduğu belirtilen Neymar'ın bu paylaşımının ardından Barcelona'ya dönme ihtimalinin olup olmadığı konusunda yorumlar yapılmaya başlandı.

Neymar'ın Fransız ekibiyle 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.