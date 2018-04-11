Roma'yı yarı finale taşıyan asist Cengiz Ünder'den

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Roma, ilk maçta 4-1 mağlup olduğu Barcelona'yı rövanş maçında kendi evinde 3-0 ile geçti ve adını yarı finale yazdırdı. Cengiz Ünder turu getiren golün asistini yaparak gecenin kahramanlarından oldu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Roma, 4-1'in rövanşında Barcelona'yı evinde konuk etti.

Maça hızlı başlayan Roma, 6. dakikada Dzeko ile 1-0 öne geçti. Tur için gollere ihtiyacı olan Roma ataklarına devam etti fakat ilk yarıda başka gol gelmeyince takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla girdi. İkinci yarıda da aynı etkinliğine devam eden Roma, 58. dakikada penaltıdan De Rossi ile durumu 2-0'a getirdi ve bir üst tur için umutlarını iyice arttırdı.

Cengiz Ünder vs Barcelona



73' comes on 🚶‍♂️

82' assist 🅰️



Probably the most important assist in his entire career so far. Forza Cengiz! pic.twitter.com/JPQC9sEzL0 — FootballTalentScout (@FTalentScout) 10 April 2018

​Roma'yı bir üst tura taşıyan gol ise 82. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Kostas Manolas'ın kafasıyla geldi ve Roma, Barcelona'yı 3-0 mağlup edip, ilk maçta 4-1 yenilmesine karşın skor avantajını elde edip adını yarı finale yazdırdı.