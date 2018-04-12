Hakem penaltı verdi, Buffon çılgına döndü: Evinde eşin ve çocuklarınla oturup cips ye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, 3-0'lık yenilginin rövanşında Real Madrid'e konuk olurken, kritik maç uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu.

Santiago Bernabeu'da Mandzukic (2) ve Matuidi'nin golleriyle 3-0 öne geçen Juventus, büyük bir geri dönüşe imza atarken maçın son saniyelerinde unutulmaz olaylar yaşandı.

​Hakem Michael Oliver, 90+3. dakikada ceza sahası içinde Lucas Vasquez'e yapılan müdahale sonrası Real Madrid lehine penaltı düdüğünü çalarken Juventus kalecisi Buffon, karara tepki gösterdi ve oyundan atıldı.

Real Madrid, kazandığı penaltıyı Ronaldo ile gole çevirek yarı finale yükseldi ve Juventus turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

'KALBİNİN YERİNDE BİR ÇÖP VAR'

Goal.com'un haberine göre, 90+3. dakikada kırmızı kart gören Buffon, karşılaşmanın ardından İngiliz hakem Michael Oliver'ı topa tuttu.

Premium Sport'a konuşan Buffon, "Hakem, bu maçı yönetebilecek karaktere sahip değildi. Eğer bu karaktere sahip değilsen evinde eşin ve çocuklarınla oturup cips ye, gazoz iç. En azından kimseye zarar vermemiş olursun" dedi.

"He must be a beast. He can't be human. He should be in the stands eating crisps, drinking Coca Cola."



Gianluigi Buffon slams referee Michael Oliver in his passionate post-match interview with @DesKellyBTS after his red card against Real Madrid.



Absolute 🔥 pic.twitter.com/hC9Il8fXj1 — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 12, 2018

​Buffon, ''Emin değilsen, şüpheye düşmüşsen son dakikada böyle bir penaltı vermezsin. Ama hakem öyle yapmadı. Çünkü o karakterden ve hassasiyetten yoksun. Kalbinin yerinde bir çöp var!" ifadelerini kullandı.