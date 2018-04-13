Fenerbahçe tarihinde bir ilk: Kongre statta yapılacak

Seçim çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Kongreyi statta yapacağız. Bu Fenerbahçe için bir ilk olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Arnena'da yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulun Ülker Stadı'nda yapılacağını söyledi.

Maltepe Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği etkinlikte konuşan Yıldırım, Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda kongrenin yapılmasının zor olduğunu belirterek, "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu Fenerbahçe için bir ilk olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Arena'da yapılması çok zor. Oy kullanacak üye çok fazla" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kongrede 25 bin 650 kişinin oy kullanacağını açıklamıştı.

'ALİ KOÇ İYİ BİR FENERBAHÇELİ'

3 Temmuz süreci ile ilgili Yargıtay kararının hâlâ çıkmadığını vurgulayan Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

"Hâlâ ne olacağını bilmiyoruz. Biz endişeliyiz ve rahat değilim. Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak. Bu mücadeleyi başlatmak ve sonraki arkadaşlara devam ettirmek için son kez 1 dönem daha adayım."

Rakibi Ali Koç ile ilgili de düşüncelerini aktaran Yıldırım, Koç'un iyi bir Fenerbahçeli olduğunu, önemli olanın camianın bölünmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

'ALTYAPI İÇİN AVRUPA'NIN ÇOK ÖNEMLİ BİR İSMİYLE ANLAŞTIK'

Yıldırım, gelecekte alt yapıya çok önem vereceklerini ifade ederek, "Türkiye çapında araştırma yaptırdım. Fenerbahçelilere sorulan soruların cevaplarında, yüzde 25.4 ile en çok ön plana çıkan konu altyapıydı. Altyapı ile ilgili saha yapımlarına bu ay Gebze'de başlıyoruz. Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı ona ve ekibine emanet edeceğiz. Bu salt bir altyapı projesi değil, futbolda kalkınma projesidir ve tüm ülkeye örnek olacaktır" diye konuştu.