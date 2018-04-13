UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, İngiltere temsilcisi Arsenal ile İspanya ekibi Atletico Madrid eşleşti. İlk maç, İngiltere'de oynanacak.
Arsenal v Atlético. #UELdraw pic.twitter.com/V4Co9pT7qY— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2018
Diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Avusturya temsilcisi Salzburg'u ilk maçta konuk edecek.
Marseille v Salzburg #UELdraw pic.twitter.com/hiZqqzlJlo— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 13, 2018
Yarı finalde ilk maçlar 26 Nisan'da, rövanşları ise 3 Mayıs'ta yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.
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