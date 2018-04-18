Beşiktaş'a Talisca teklifi: 8 milyon euro kazanın

İngiltere'den, Beşiktaş'ta kiralık forma giyen, siyah-beyazlıların da sezon sonunda 21 milyon euro ödeyerek bonservisini satın alma hakkına sahip olduğu Anderson Talisca için ilginç bir teklif geldiği ortaya çıktı.

Fotomaç'ın haberine göre, Premier Lig'e ilk yükselen takım olan Wolverhampton kulübü siyah-beyazlılara şu teklifi yaptı:

"Talisca'dan memnun olduğunuzu biliyoruz. Ama eğer onu seneye almaya düşünmüyorsanız 21 milyon euro'luk satın alma bedelini kullanın, biz de Talisca'yı sizden 29 milyon euro'ya alalım. Hem 4 milyon euro'luk iki yıllık kiralama bedelini geri alın, hem de 2 yılda oyuncuya ödediğiniz 4 milyon euro'yu kurtarın. Biz de Benfica'ya 40 milyon euro ödemekten kurtulalım. Herkes kazansın."

Benfica kulübü, Beşiktaş dışında Talisca'ya talip olan takımlardan bonservis bedeli olarak 40 milyon euro talep ediyor.