Popescu'nun son penaltıyı attığı krampon satışa çıktı

UEFA Kupası'nın kahramanlarından Gheorghe Popescu, Kopenhag'da kupayı getiren son penaltıyı attığı kramponunu satışa çıkartıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; açık artırma ile satılacak krampondan elde edilecek gelir, geçmiş yıllarda Steaua Bükreş ve Utrecht'te oynayan ancak 2011 yılında geçirdiği felç nedeniyle futbola veda eden Rumen futbolcu Mihai Neu için kurulan vakfa bağışlanacak.

'EN GÜZEL ANIMDI'

Facebook sayfasında konuyla ilgili detayları paylaşan Rumen efsane, "Bu kramponlar bana muazzam mutluluk getirdi ve Galatasaray forması ile en güzel anı yaşattırdı. Bu açık artırma ile kramponlardan elde edeceğimiz gelirin ihtiyacı olan insanlara mutluluk getirmesini istiyorum" dedi.

Popescu, 5-6 Mayıs'ta Bükreş'te yapılacak CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four maçlarında Galatasaray Bayan Voleybol Takımı'nı destekleyeceğini de sözlerine ekledi.