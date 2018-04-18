Galatasaray Kadın Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası şampiyonu oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda ilk maçta 90-68 mağlup ettiği İtalya'nın Reyer takımına 72-65 yenilmesine rağmen şampiyon oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin rövanşında konuk olduğu İtalya'nın Reyer takımına 72-65 yenilmesine rağmen ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Avrupa'da üçüncü kupasını kazandı.

​Kupada finalin ilk maçında İstanbul'da Reyer'i 90-68 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağlayan sarı-kırmızılı takım, İtalya'nın Venedik kentinde yapılan rövanş müsabakasında rakibine 72-65 yenildi. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçtaki skor avantajıyla kupayı müzesine götürdü.

​Galatasaray, 2009 yılında mutlu sona ulaştığı bu organizasyonda ikinci kez şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, ayrıca 2014'te de Avrupa'nın kadınlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan FIBA Avrupa Ligi'nde de şampiyonluk yaşamıştı.

TÜRK BASKETBOLUNUN AVRUPA'DA 9. KUPASI

FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Türkiye'ye basketbolda 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

​Basketbolda daha önce erkeklerde Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de bir defa Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşamıştı.