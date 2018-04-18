Akhisarspor, Galatasaray'ı eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan ve sahasındaki müsabakaya avantajlı bir şekilde çıkan Galatasaray, 4 ve 35. dakikalarda Seleznov'un gollerine engel olamayarak final biletini rakibine kaptırdı.

Galatasaray 0-2 Akhisarspor (Maç sonucu)



Akhisarspor finalde! İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, bu sonuçla Türkiye Kupası'na veda etti. pic.twitter.com/HbYvkpMmo9 — FutbolArena (@futbolarena) 18 April 2018

​İlk yarıda yenilen gollerin ardından teknik direktör Fatih Terim'in, ikinci yarıda Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues ve Ryan Donk'u oyuna alarak yaptığı müdahaleler de beklenen sonucu vermedi.

AKHİSARSPOR TARİHİNİN İLK FİNALİNDE

Galatasaray'ı eleyerek sürpriz bir sonuca imza atan Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez bu kulvarda finale kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakibi, yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında belli olacak.

Organizasyonun final karşılaşması, 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA FİNALDEYİZ 👏👏

Akhisarspor 'umuz Tarihinde İlk kez Ziraat Türkiye Kupasında Finale Yükseliyor. pic.twitter.com/yLjN6j5wy6 — akhisarsporlu.com (@Akhisarsporlu_) 18 April 2018

​YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırırken, Galatasaray'ın sahasında 21 maçtır süren yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 21 resmi maçtan 19 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılmıştı.

Galatasaray'a büyük şok!



Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 2-1 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak elendi.



Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti! pic.twitter.com/rk4necH486 — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 18 April 2018

​İZLEYİCİ SAYISI 26 BİNİ GEÇTİ

Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasındaki izleyici sayısı 26 bini aştı.

Hafta içi olmasına karşın Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmak istemeyen 26 bin 637 futbolsever, tribünlerdeki yerlerini aldı.