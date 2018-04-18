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    Galatasaray - Akhisarspor

    Akhisarspor, Galatasaray'ı eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

    © AA / Elif Öztürk
    Spor
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    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor, finale yükseldi.

    Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan ve sahasındaki müsabakaya avantajlı bir şekilde çıkan Galatasaray, 4 ve 35. dakikalarda Seleznov'un gollerine engel olamayarak final biletini rakibine kaptırdı.

    ​İlk yarıda yenilen gollerin ardından teknik direktör Fatih Terim'in, ikinci yarıda Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues ve Ryan Donk'u oyuna alarak yaptığı müdahaleler de beklenen sonucu vermedi.

    AKHİSARSPOR TARİHİNİN İLK FİNALİNDE

    Galatasaray'ı eleyerek sürpriz bir sonuca imza atan Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez bu kulvarda finale kaldı.

    Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakibi, yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında belli olacak.

    Organizasyonun final karşılaşması, 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanacak.

    YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

    Yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırırken, Galatasaray'ın sahasında 21 maçtır süren yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

    Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 21 resmi maçtan 19 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılmıştı.

    İZLEYİCİ SAYISI 26 BİNİ GEÇTİ

    Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasındaki izleyici sayısı 26 bini aştı.

    Hafta içi olmasına karşın Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmak istemeyen 26 bin 637 futbolsever, tribünlerdeki yerlerini aldı.

    Etiketler:
    Ziraat Türkiye Kupası, Akhisarspor, Galatasaray, Fatih Terim
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