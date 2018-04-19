Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'ı ağırlıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Dirar, Chahechouhe, Giuliano, Soldado

Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

BEŞİKTAŞLILAR ÜLKER STADI'NDA

Vodafone Park'ın önünde toplanan 2 bin 160 siyah-beyazlı taraftar, polis eşliğinde Ülker Stadı'na vardı.

Beşiktaş taraftarı Ülker Stadı'na geldi. 📽 pic.twitter.com/jdpb7FG0TC — Sanal Futbol (@sanalfutbolvevo) 19 April 2018

​Beşiktaşlı taraftarlar, toplam 32 otobüsle Kadıköy'e gelirken bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü.

Ülker Stadı'na girişleri esnasında 3 taraftar, yaşanan olaylar sebebiyle gözaltına alındı.