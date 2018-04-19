Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'ı ağırlıyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Dirar, Chahechouhe, Giuliano, Soldado
Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
BEŞİKTAŞLILAR ÜLKER STADI'NDA
Vodafone Park'ın önünde toplanan 2 bin 160 siyah-beyazlı taraftar, polis eşliğinde Ülker Stadı'na vardı.
Beşiktaş taraftarı Ülker Stadı'na geldi. 📽 pic.twitter.com/jdpb7FG0TC— Sanal Futbol (@sanalfutbolvevo) 19 April 2018
Beşiktaşlı taraftarlar, toplam 32 otobüsle Kadıköy'e gelirken bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü.
Ülker Stadı'na girişleri esnasında 3 taraftar, yaşanan olaylar sebebiyle gözaltına alındı.
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