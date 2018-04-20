Aziz Yıldırım: Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylar, 3 Temmuz'un devamı niteliğinde

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sahalarında Beşiktaş ile yaptıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının çıkan olaylar sebebiyle tatil edilmesine ilişkin, "Bugün tüm Türkiye'nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu" ifadesini kullandı.

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Yıldırım, olaylı derbinin ardından sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yine karanlık birtakım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışıldığını öne süren Aziz Yıldırım, "Bugün tüm Türkiye'nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. Fenerbahçe'nin başarısız olması için her türlü aşağılık, kirli kumpası yapabilecek bir oluşumun varlığına bugün stadımızda şahit olduk. En ufak saha olayının 'maç tatili' için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel'e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya'nın Vodafone Park'ta kafasına taş isabet ettiğinde; Mehmet Topal'a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi?" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin üzerinde oyun oynanacak bir kulüp olmadığını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur. Bütün uyarılara ve tüm destek talebine rağmen, herhangi bir yardımın sağlanmaması; sahaya yabancı maddelerin atılması, bunun bir senaryo olduğunu açık ve net şekilde ortaya koymaktadır. Finale kalmanın şampiyonluğa olan motivasyon ve inancı sağlayacağından zerre şüphe yokken, bunları yapanlara Fenerbahçe taraftarı demek hakarettir, densizliktir. Daha önce de dikkat çektiğim gibi; bir süredir, özellikle sosyal medya aracılığıyla taraftar görünümlü troller üzerinden başlayan bu kirli oyunun ikinci perdesine bugün stadımızda geçilmiştir. Her şeyin ötesinde, ikazlara rağmen herhangi bir müdahalenin gerçekleşmemesi; farklı bir akıl oyunu olduğunun altını çizmekte, her şeyi apaçık ortaya koymaktadır."

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Tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen Fenerbahçe camiasının dimdik ayakta durmaya devam edeceğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün yaşanan olayları asil, kahraman ve sağduyulu Fenerbahçe taraftarına mâl etmek; bu manipülasyona alet olmak, yürütülmekte olan algı operasyonun bir parçası olmaktan başka bir şey değildir. Bütün yaşananların farkında olduğumuzu, oynanan senaryoyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyacağımızı kamuoyuyla paylaşırız…"