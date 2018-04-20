PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı

Tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 13 bin lira para cezası, Galatasaraylı yönetici Şükrü Hanedar'a da 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı sonrası soyunma odası koridorlarında gözlemci ve temsilciye yönelik 'sportmenlik dışı' sözlerinden dolayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile idari direktör Şükrü Hanedar 'tedbirli' olarak Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Galatasaray A.Ş. teknik sorumlusu Fatih Terim'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş- Teleset Mobilya Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş. idarecisi Şükrü Hanedar'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."