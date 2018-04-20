Bir efsanenin sonu: Arsene Wenger 22 yılını verdiği Arsenal'den ayrılıyor

Fransız teknik direktör, 1 Ekim 1996'dan beri çalıştırdığı Arsenal'i sezon sonunda bırakacağını açıkladı. Son yıllarda başarısız bulunarak istifası istenen Arsene Wenger, Arsenal'e 3 Premier League şampiyonluğu, 7 FA Cup şampiyonluğu kazandırdı ve 'yenilmez' bir sezon hediye etti.

Premier League'de devrim yapan Avrupalı teknik direktörlerin başında gelen Arsene Wenger, Arsenal'den sözleşmesinin gelecek sezon bitmesini beklemeden bu sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

🇫🇷 Arsene Wenger Arsenal kariyeri;

👑 Bir Efsane'nin sonu.



📅 22 Yıl

⚽️ 1228 Maç

✅ 704 Kazanlılan maç



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 FA Cup

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Community Shields

🏆🏆🏆 Premier Lig şampiyonluğu



🥇🥇🥇 Premier League Yılın Antrenörü

🎖Dünya'da Yılın Antrenörü



👏👏👏 pic.twitter.com/berv9b2kW8 — VOLE (@VOLEapp) 20 Nisan 2018

Wenger "Dikkatli değerlendirmeler ve kulüple görüşmelerin ardından kenara çekilmem için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum'' dedi.

Arsenal'le özdeşleşen Fransız teknik direktör, ''Bu kulübe uzun yıllar hizmet verme ayrıcalığına sahip olduğum için minnettarım. Görevim süresince her zaman sadık ve dürüst oldum. Arsenal'e olan aşkım ve desteğim sonsuza kadar sürecek'' vurgusu yaptı.

​Arsenal'in yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve kulübü bu kadar özel kılan taraftarlarına teşekkür ettiğini belirten Wenger, taraftarları sezonu olabilecek en üst sırada bitirmek için takımı desteklemeye çağırırken ''Tüm Arsenal sevenler, kulübün değerlerine sahip çıksın'' dedi.

Arsenal de sosyal medya hesaplarından kulübün en uzun süre görev yapmış ve en çok kupa kazandırmış menajerine teşekkür mesajı yayımladı.

​Arsenal, Wenger'in kulübe geldiği ilk günden keşfettiği futbolculara ve oluşturduğu efsane takımlara uzanan bir video da yayımladı.

Alex Ferguson'un ​Manchester United'ın 1986'dan itibaren 26 yıl teknik patronluğunu yaptıktan sonra 2013'te emekliye ayrılmasında olduğu gibi Wenger'in vedasıyla da Premier League'de bir dönem kapandı.

Arsene Wenger built the best teams that I played against in English Football.The 98 team was Amazing.The biggest compliment is that he played football that made us change the way we played against them. He now deserves the most incredible send off from all in the coming weeks. — Gary Neville (@GNev2) 20 Nisan 2018

Son yıllarda başaltı takım pozisyonuna düşen ​Arsenal'in yeni menajerinin kim olacağı ve takımı tekrar yükselişe geçirip geçirmeyeceği merak konusu.