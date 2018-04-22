Yılmaz Vural: Sayın Cumhurbaşkanı, Allah için bir yarım saatini ayır, seninle konuşayım

Gaziantepspor Teknik Direktörü Demir "Sebep ne olursa olsun bu takımın onuru için sahaya çıktık. Gaziantepspor'un maça çıkmayarak hükmen 3-0 yenilmesini hazmedemedik" dedi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Vural da "Sayın Cumhurbaşkanı, Allah için bir yarım saatini ayır, seninle konuşayım. Allah aşkına bu işe el koy" sözleriyle Erdoğan'a seslendi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor'a sahasında 4-1 yenilen Gaziantepspor'un teknik direktörü Faik Demir, Gaziantepspor'un onuru için sahaya çıktıklarını ifade etti.

Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, haftalardır ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ve takımın sahaya çıkamama durumuna geldiğini söyledi.

Maça dakikalar kala sahaya çıkma kararı aldıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu: "Oyuncularımız 15 gündür antrenmanlara çıkamıyor. Maç günü çocukları 3 saat öncesinden toplayabiliyoruz. Bunlara rağmen her türlü sıkıntılara göğüs gerdik. Sebep ne olursa olsun bu takımın onuru için sahaya çıktık. Gaziantepspor'un maça çıkmayarak hükmen 3-0 yenilmesini hazmedemedik. Eğer küme düşeceksek haysiyetimizle sahada oynayarak küme düşmek istiyoruz. Bugün bunun mücadelesini verdik."

Eskişehirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural da Gaziantepspor'un çok köklü bir takım olduğunu ve bulunduğu durumu hak etmediğini belirtti.

Futbolun tesisleşme konusunda çok iyi olduğunu ancak içinde oynayacak futbolcuların bulunmadığını vurgulayan Vural, Gaziantepspor'un durumunun milat olarak kabul edilmesini istedi.

© AA / Mustafa Çiftçi Yılmaz Vural: Tayyip Bey bize 'öl' dese ölürüz

Türkiye'de birçok köklü kulübün amatör liglere düştüğüne dikkati çeken Vural, şunları kaydetti: "Futbolu çok seven bir cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) var. Bu durumu bilse el koyacağını adım gibi biliyorum. Şu rezaleti bilse görse mutlaka el atar. Onca stadyumlar yapıyoruz Avrupa şampiyonası için. Allah için burada bunlar yapılsa ne işe yarar. Sayın Cumhurbaşkanı, Allah için bir yarım saatini ayır seninle konuşayım. Allah aşkına bu işe el koy. Siyaset gelmesin diye uğraşıyoruz ama siyasetsiz bu işi yapamıyoruz. Bir kere gel, ne olur vur yumruğunu masaya, bir düzelsin bu iş. Bu ülkenin bin sorunu var, bir de bununla uğraşmayalım."