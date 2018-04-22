Fikret Orman, Erdoğan'ın Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi yorumunu değerlendirdi: Çok daha bilgi sahibidir ve söyledikleri doğrudur

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün, adına düzenlenen futbol turnuvasının finalini izleyen Orman, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşananları değerlendirdi.

© AA / Murat Kula Erdoğan: Derbide kumpas var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatan Orman, "Cumhurbaşkanımız çok daha bilgi sahibidir ve söyledikleri doğrudur. Ona göre de bir ifadede bulundu. Bu, ilk defa olmuyor. 2013'te Beşiktaş'ın Galatasaray'la oynadığı ve Gezi olaylarının ertesindeki karşılaşmada, orada yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik. O zamanki yönetimlerin hemen hemen hepsi FETÖ'den dolayı hapiste. Orada büyük bir kumpas vardı" ifadelerini kullandı.

Talimata göre herhangi bir kumpas veya tahrik dolayısıyla oluşan olaylarda, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun koşulsuz sorumluluk ilkesine göre cezayı kulübe verdiğini kaydeden Orman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun benzerini Olympique Lyon maçında da yaşadık. Lyon'da, Beşiktaş'ın getirdiği seyirciler değil Lyon'un sattığı biletleri alan seyirciler olay çıkardı. Yine de biz 2 sene gözlem içerisinde kaldık. Bunun adli tarafı başka bir açı, işin spor hukukuna göre cezalandırılması başka bir şey. İlk günden beri 'Bu, Fenerbahçe yöneticilerinin ve Fenerbahçe camiasının suçudur' demiyorum. Münferit insanların yapmış olduğu şeydir fakat sorumluluk itibarıyla bu işin sorumlusu oradaki kulüptür."