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    Premier League , Arsenal v West Ham, Arsene Wenger, 22 Nisan 2018

    Arsene Wenger: Arsenal'in imajı için kendimi feda ettim

    © REUTERS / Toby Melville
    Spor
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    22 yılını verdiği Arsenal'den ayrılacağını açıklamasının ardından ilk mülakatlarını veren Fransız teknik direktör, son dönemde kötü sonuçlar üzerine taraftarların yaralayıcı bir atmosfer yarattığını, bunun kulübün dünya çapındaki itibarına zarar verdiğini, yarattığı kulüp imajının zedelenmemesi için ayrılık kararı aldığını söyledi.

    14 numaralı Arsenal formasıyla Thierry Henry ve Arsene Wenger, 3 Ağustos 1999
    © REUTERS / Dylan Martinez/File Photo
    Bir efsanenin sonu: Arsene Wenger 22 yılını verdiği Arsenal'den ayrılıyor
    Arsenal taraftarlarının son dönemlerde 'yeter Arsene Wenger, yeter' dediği Fransız teknik direktör, kulüpteki 22 yıllık kariyerini sezon sonunda noktalayacağını açıklaması sonrası ilk mülakatlarını vermeye başladı.

    Pazar günü West Ham'i 4-1 yendikleri maç sonrası konuşan Wenger, birkaç sezondur kötü sonuçlar üzerine taraftarların yaralayıcı bir atmosfer yarattığını ve bunun kulübün dünya çapındaki ününe, itibarına zarar verdiğini savundu.

    'BEN BURADA OLMADIĞIMDA DA MAÇ KAYBEDİLECEK'

    ''Arsenal'i tüm dünyada saygın bir kulüp haline getirdik. İngiltere'de olduğundan çok daha fazla saygı gördük. Ama taraftarlarımız benim istediğim birlik imajını çizmedi. Bu yaralayıcıydı'' diyen Wenger, şöyle devam etti:

    ''Benim için kesinlikle elzem olan bu kulübün harika imajıdır. Biz konuştukça konuşabiliriz, ama spor kazanmak ve yenilmek üzerinedir ve siz taraftarlar ben burada olmadığım zaman bile maç kaybedeceğinizi kabullenmek zorundasınız.''

    George Weah
    © REUTERS / Thierry Gouegnon
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    'KAZANMAKLA KAYBETMEKTEN DAHA ÖNEMLİ OLAN'

    ''Ama kazanmakla kaybetmekten de büyük bir şey vardır: Kulübün dünyada, Afrika, Çin ve Amerika'da top koşturan çocuklarca nasıl algılandığıdır ve futbolcu olmak isteyen çocuklar için yarattığı hayallerdir.''

    Monaco'nun başındayken George Weah'ı keşfeden, Arsenal'de geçirdiği 22 yılda Afrika'nın 9 farklı ülkesinden 16 futbolcuyla sözleşme imzalayan ve Afrikalı futbolcuların adeta Avrupa'ya açılan kapısı olan Wenger, kimseye garez beslemediğini, aptalca manşetlere vesile olmak istemediğini, ancak yarattığı kulüp imajının zedelenmemesi için ayrılık kararı aldığını belirtti.

    ''Bunun taraftarlarla ilgisi yok. Taraftarlar mutlu değildi, bunu anlaşılabilir bir şey. Benim işim bu. Bnununla yaşamak zorundayım. Bunu kabul ediyorum'' diye ekledi.

    'SEZON SONU AÇIKLAYACAĞIM'

    Sky Sports'a maç öncesi verdiği mülakatta ise bir yıl daha sözleşmesi varken ayrılığının zamanlamasıyla ilgili sorular üzerine nedenlerini sezon sonunda açıklayacağını söyleyen Wenger, ''Bunları ortaya sermeyi biraz daha sonraya bırakıyorum. Bu maçtan sonrasına değil de, sezon sonrasına belki'' dedi.

    Arsene Wenger
    © REUTERS / Andrew Couldridge
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    'KALAN MAÇLARI KAZANACAĞIZ'

    ''Şimdilik benim için önemli olan, Arsenal ahalisini en yakından ilgilendiren konulara odaklanmak. Yani gelecek maçların sonuçlarına. Eninde sonunda benim işim maç kazanmak. Böyle bir kararın beraberinde getirebileceği duyguları bir kenara koymam lazım. Önemli olan mesleğinizdir ve ben de işimi sonuna gelene kadar iyi kotarmak istiyorum.'' 

    ''Sizin için tuhaf bir hafta mıydı'' sorusu üzerine ''Evet, ama ben çok uzun zamandır bu işin içindeyim, pek çok kez zor zamanlardan geçtim, dolayısıyla çok zor durumlarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz'' yanıtını veren Fransız teknik direktör, şunları söyledi:

    'SAĞLAM BİR KULÜP MİRAS BIRAKIYORUM'

    Arsene Wenger - Jose Mourinho
    © AFP 2018 / ODD ANDERSEN
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    ''İnsanları ilgilendiren, kulüpte başta kimin olduğu ve kulübün geleceği. Ben tüm ömrümü bu kulübü güçlü temelleri, sağlıklı bir ortamı olan sağlam bir kulüp yapmaya adadım. Bir gün kulüpten ayrıldığımda arkamdan gelene çok sağlam ve hırslı bir kulüple çalışma fırsatı vermek istedim hep. Buaradaki kariyerimin son günü dek yapacağım şey de bu.''

    ÇOK TEKLİF ALIYOR

    ''Kulübün yapısını, oyuncuların gelişimini ve oyun tarzını etkilemeye çalıştım. Bu üçünü birleştirmek kolay değildir ve ben kulübü çok iyi bir pozisyonda bıraktığıma inanıyorum'' vurgusu yapan 69 yaşındaki Wenger, yorgun olmadığını belirtti. Bir başka İngiliz kulübünü çalıştırmak kendisine zor gelecek olsa da futbol dünyası içinde çalışmaya devam etmek istediğini ifade etti.

    Arsenalin'in eski başkan yardımcısı David Dein da Wenger'in şimdiden çok sayıda kulüpten iş teklifi aldığını söyleyerek Fransız teknik direktörün 'ölmediğine, daha yapacak çok işi olduğuna' işaret etti. 

    Etiketler:
    Sky Sports, Arsenal Futbol Takımı, Premier Lig, David Dein, Arsene Wenger, İngiltere
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