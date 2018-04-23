Derbi soruşturmasında gözaltı sayısı 31'e yükseldi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 31'e çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.

Olaylara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 8 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltındaki şüpheli sayısının 31'e yükseldiği soruşturma sürüyor.