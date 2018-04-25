Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yanıt: Akıl tutulması yaşıyorlar

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe derbisi sonrası, sarı-lacivertli ekibin düzenlediği basın toplantısına, sert bir yazılı açıklamayla karşılık verdi.
Yapılan açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek kararı etkilemeye yönelik olduğu vurgulanırken, "Federasyonun kurulları, bu tarz söylemler üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarıyla değil, somut deliller ışığında bağımsız karar vermelidirler" ifadeleri kullanıldı.
Tatil edilen müsabakaya ilişkin Beşiktaş Kulübü'nün duruşunun ve yapıcı söyleminin herkes tarafından görüldüğünün, ilk maç öncesi de başkan Fikret Orman'ın açıklamaları ile taraftarların tribünlerde sergilediği küfürsüz, pozitif görüntülerin tüm spor kamuoyuna örnek oluşturduğunun belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
'SAVUNMA YAPMAK NEFRET SUÇU İŞLEME HAKKI VERMEZ'
"Savunma yapmak, yaşanan olayları kendi çerçevesinden değerlendirmek herkesin hakkıdır. Ancak yapılan bu savunma, karşı tarafı aşağılama, renkler ve memleketler üzerinden nefret suçu işleme hakkı vermemektedir.
Bu tribün görüntüleri ve söylemler, Türk sporuna çok büyük, kalıcı zarar vermektedir. Son olarak belirtmek isteriz ki Beşiktaş'ta milyonların alın teri ve emeği vardır. Beşiktaş, Türk sporunda değerleri temsil eder. Beşiktaş'a, temsil ettiği değerlere, bu camiayı özümsemiş ve bünyesinde bulunmaktan şeref duyan insanlara çamur atanlar için söylenebilecek tek söz, akıl tutulması yaşadıklarıdır."
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