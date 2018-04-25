TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için toplandı

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı vermek için toplandı.

© AA / Emrah Yorulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı, maç tatil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını vermek için toplandı.

TFF Yönetim Kurulu'nun, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı toplantı saat 13.30'da başladı.

TFF'den daha önce yapılan açıklamada, alınacak kararın toplantının ardından kamuoyuna duyurulacağı ifade edilmişti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım olayların ardından dün ilk kez açıklama yapmış, yaşananların 'kumpas' olduğunu dile getirerek Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için 'tiyatro oynadı' ifadesini kullanmıştı.

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise Yıldırım ile Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun basın toplantısında kamuoyunun yanıltıldığını dile getirerek, "Kurulları TFF'den çıkacak karardan önce etkilemeye çalışıyor" diye konuşmuştu.