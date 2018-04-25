Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'a İsrail Savunma Bakanı Liberman'dan 'övgü': Hemen İsrail ordusuna kiralanması çağrısı yapacağım

© REUTERS / Andrew Yates Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

Roma karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında takımı Liverpoolun 5-2'lik galibiyetinde 2 gol ve 2 asistle önemli rol oynayan Mısırlı yıldız Salah, İsrail Savunma Bakanı Liberman'ın övgüsünü aldı.

Twitter'dan şaka yollu bir açıklama yapan Liberman "Hemen genelkurmay başkanını arayıp Salah'ın İsrail ordusuna kiralanmasını söyleyeceğim" dedi.

Israeli Minister of Defense, Avigdor Lieberman, officially tweets: "I am calling the Chief of General Staff and telling him to sign Mohamed Salah" pic.twitter.com/D7YnaI2GyE — Michael Yokhin (@Yokhin) April 24, 2018

​Mısırlı oyuncu attığı goller sonrası Roma'nın eski takımı olması nedeniyle sevinç gösterisinde bulunmamıştı.

Bu sezon çıktığı tüm karşılaşmalarda toplam 43 gol atan Salah, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından Premier Lig'de 2017-18 sezonunun en iyi oyuncusu seçilmişti.

Mo Salah closes in on Liverpool immortality 🎖 pic.twitter.com/9RVjgqWJgs — B/R Football (@brfootball) April 25, 2018

​Liberman'ın yorumuna rağmen Salah'ın bir İsrail takımında oynama ihtimali çok zayıf gözüküyor. Zira Mısır İsrail ile barış yapan 2 Arap ülkesinden biri olsa da Mısır kamuoyunun İsrail karşıtlığı ve Filistin'e destek oranı çok yüksek.

Salah 2013'te FC Basel'de oynadığı dönemde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv oyuncuları ile ayakkabısını bağlayarak el sıkışmadığı için eleştirilmiş, maçın 2. yarısında Salah el sıkışmak yerine yumruk tokuşturmakla yetinmişti.

Bunun üzerine Maccabi taraftarları Salah'ı oyun boyunca ıslıklasa da Mısırlı oyuncu gole ulaşmayı başarmıştı.

2014'te konuyla ilgili açıklama yapan Salah karşılaşma öncesi üzerinde çok baskı olduğunu ancak siyasetle ilgilenmediğini söylemişti. Mısırlı yıldız futbolcu "Kulüp bana karşılaşmaya çıkmazsam uzaklaştılacağımı söyledi. Çok sorun olacaktı. O nedenle maça çıktım ve şüürler olsun gol attım" demişti.

​