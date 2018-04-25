Pepe, Galatasaray'a karşı oynayacak

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde doğrudan kırmızı kart gören Pepe'ye tek maçlık men ceza geldi. Fenerbahçe 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon TL para cezası aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'kaldığı yerden devam' kararı vermesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) da taraflarla ilgili cezaları açıkladı.

* FENERBAHÇE A.Ş.'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde evsahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası. (Fenerbahçe, statüye göre 3 maçlık cezasını Ziraat Türkiye Kupası maçlarında çekecek.)

* FENERBAHÇE A.Ş.'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 1.000.000.-TL para cezası.

* FENERBAHÇE A.Ş.'ye merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 65.000.-TL para cezası.

* FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN'a, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 gün hak mahrumiyeti cezası.

* FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi GÖKHAN UYANIK'a, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 gün hak mahrumiyeti cezası.

* BEŞİKTAŞ A.Ş.'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL para cezası.

* BEŞİKTAŞ A.Ş.'ye merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45.000.-TL para cezası.

* BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA'ya (PEPE) rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası.