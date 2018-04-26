Liverpool'un yıldızı Salah'a Mekke'den arsa teklifi

Sezon başında transfer olduğu Liverpool'da çıktığı 47 maçta 43 gol ve 15 asistlik olağanüstü bir performans sergileyerek kulüp tarihine geçen ve tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken 25 yaşındaki Mısırlı yıldız Muhammed Salah, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın ardından Mekke Belediyesi'nin de gündemine girmeyi başardı.

Suudi Arabistan merkezli haber sitesi Sabq'ın haberine göre, Mekke Belediye Başkan Yardımcısı Fahad el Rooqi, Mısırlı golcüye Mekke'de arsa hediye etmeyi planladıklarını açıkladı.

'HEPİMİZ ONUNLA GURUR DUYUYORUZ'

Arsanın tapusunun Salah'a verileceğini belirten Rooqi, "Arsayla ne yapacağına dair birkaç seçeneği var. Bu tamamen oyuncuya ve düzenlemelere bağlı. Arsayı elinde tutabilir. Onu bir cami yapmak veya hayır kurumu kurmak için kullanabilir. Veya satıp, parasını alabilir" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Andrew Yates Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

El Rooqi öneriyi gençleri desteklemek ve Salah'ı bir ilham kaynağı ve rol model olarak görmeleri konusunda onları motive etmek amacıyla yaptıklarını belirtti.

Rooqi "Bu hediye iyi ahlak ve cömert karakteriyle tanınan Mısırlı yıldıza bir övgü. Aynı zamanda bu, onun bir dini hoşgörü ve etik değerler elçisi ve İngiltere'deki Müslümanlar için olumlu bir model olarak erdemlerinin tanınması. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mısır'da ve Arap dünyasında birçok kişi Muhammed Salah'ın başarısını sosyal medyada kutlarken, Mısırlı aktrist Rasha Mahdi de paylaştığı gönderide, "Oğlumuz Mısır'ın, Arap dünyasının, Ortadoğu'nun ve Afrika'nın gururu. O tüm koyu tenli insanların gururu" ifadelerini kullandı.

Salah, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan ilk Mısırlı futbolcu olmuştu.