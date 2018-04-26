Derbi soruşturmasında 5 kişi hakkında tutuklama talebi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 5'i tutuklama kararıyla mahkemeye sevk edildi. 15 kişi için adli kontrol istenirken, 5 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen 25 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

© AA / Derbideki olaylarda gözaltına alınan 25 kişi adliyede

Soruşturmayı yürüten Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu savcısı, ifadelerini aldığı 25 şüpheliden Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi tutuklanmaları, 15 şüpheliyi de adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Savcılık, 5 şüphelinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmasına karar verdi.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.