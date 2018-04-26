Fikret Orman: TFF'nin aldığı karar hiçbir hukuk temeline dayanmamaktadır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, TFF'nin Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını, "Doğal afet yok, bir şey yok. Neden seyircisiz maça devam ediliyor? Peki maç neden tatil edildi? Neden kaldığı yerden devam edecek?" sözleriyle değerlendirdi. Orman, TFF kararının hiçbir hukuk temeline dayanmadığını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu bugün olağanüstü toplandı. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, "Biz 41 milyon euro'luk Galatasaray maçını konuşmayı bıraktık Kadıköy'ün çamurlu sokaklarında dolaşıyoruz" dedi.

Yamantürk, "İhraçlar yapılacak ihanet edenlerin aramızda işi yok" diye konuştu.

Vodafone Park'ta tekrar kararı verilen Fenerbahçe maçına çıkılıp çıkılmayacağına yönelik kritik divan kurulu toplantısı devam ediyor. pic.twitter.com/XMeD0gfsrh — Beşiktaş Haberleri (@besiktashbrl) April 26, 2018

© REUTERS / Kemal Aslan TFF kararını verdi: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden devam edecek

​Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel de, "Biz kendi aramızda konuştuk; maça çıkmayalım dedik disiplin ve sicil kulu ile birlikte…" ifadelerini kullandı.

"Verilecek karar Beşiktaş camiasının verdiği karar olmalıdır. Fikret Orman yönetiminin değil" diyen Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ertelenen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devam etme kararına tepki gösterdi.

TFF'nin kararının hiçbir hukuk temeline dayanmadığını belirten Orman, şunları söyledi:

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı devam ederken, eski Başkan Serdar Bilgili'den Fikret Orman'a destek geldi:



"Alacağınız her kararın arkasındayım." — çArşı (@1982denBeri) April 26, 2018

​"Tolganın anasına küfür ediliyor. Birisine mi vurdu? Fenerbahçeli futbolcuların neler yaptıklarını biliyoruz. 23 Nisan'da tüm stat küfür etti, bunlar mı ödüllendirilecek? Doğal afet yok, bir şey yok. Neden seyircisiz maça devam ediliyor? Peki maç neden tatil edildi? Neden kaldığı yerden devam edecek? Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar hiçbir hukuk temeline dayanmamaktadır."

KESKİN: FENERBAHÇE MAÇINA ÇIKMAMAMIZ LAZIM

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Beşiktaş Divan Üyesi Avukat Ali Rıza Dizdar söz alarak "Adaletsizlik varsa direnç vardır" dedi.

Bir Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi, "Fenerbahçe maçına çıkmamız lazım" ifadelerini kullanınca salonda protesto sesleri yükseldi.

"Beşiktaş'ın onuru her şeyin üstündedir" diyen Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Serdar Keskin, "Kaldığı yerden devam kararı verilen Fenerbahçe maçına çıkmamamız lazım. Şampiyonluğa odaklanmalayız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Serdar Keskin: Beşiktaş’ın onuru her şeyin üstündedir. Kaldığı yerden devam kararı verilen Fenerbahçe maçına çıkmamamız lazım. Şampiyonluğa odaklanmalayız. pic.twitter.com/IxWhihv5BJ — Beşiktaş Haberleri (@besiktashbrl) April 26, 2018

​BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALIRSA NE OLACAK?

Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 8. maddesine göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadeleye çıkmayan takım hükmen yenik sayılıyor ve o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesiyle birlikte gelecek yıl da kupada yer alamıyor.

Öte yandan Beşiktaş, maça çıkmaması halinde Türkiye Kupası boyunca elde ettiği gelirleri de TFF'ye geri iade etmek zorunda.