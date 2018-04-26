İsveç Milli Takımı: Ibrahimovic, Dünya Kupası'nda olmayacak

© REUTERS / Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports Ibrahimovic: Benim olmadığım bir Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz

İsveç Milli Futbol Takımı Sportif Direktörü Lars Richt, futbol federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Salı günü Zlatan ile konuştum. Bana milli takım kararını değiştirmediğini söyledi. Yani Dünya Kupası'nda oynamayacak" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic, daha önce Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda oynamak için yeşil ışık yakmış fakat İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediğini ve böyle bir istek için kendisini telefonla araması gerektiğini bildirmişti.

Ibrahimovic, "Benim olmadığım bir Dünya Kupası, Dünya Kupası sayılmaz" demişti.

İsveç Futbol Federasyonu, Zlatan Ibrahimovic'in 2018 Dünya Kupası'nda forma giymeyeceğini açıkladı. pic.twitter.com/gTWJgkOQsL — Socrates (@SocratesDergi) April 26, 2018

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