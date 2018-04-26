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    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı

    Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında sahaya çıkmayacak

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Spor
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    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı.

    Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği derbi maçına çıkmayacağını duyurdu.

    Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "115 yıldır hep sahada olduk. Sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 günü sahada olmayacağız" denildi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısı'nda görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantısında, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına, sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz. Bu kararımızın büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur" denildi.

    'ŞAŞKINLIK, ÜZÜNTÜ VE ESEFLE ÖĞRENDİK'

    Beşiktaş Kulübü olarak futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapıldığının vurgulandığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

    Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi, Şenol Güneş
    © REUTERS / Kemal Aslan
    TFF kararını verdi: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden devam edecek
    "Her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi fair play ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır. 115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için, 3 Mayıs Perşembe günü sahada olmayacağız."

    'GERİLİM DEVAM ETMEMELİ'

    Siyah-beyazlı taraftarların da sağduyulu davranması istenerek, "Beşiktaş ailesi olarak futbolun güzelliklerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederken taraftarımızdan beklentimiz, her zamanki gibi sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaş'ımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna inanması ve takımımızı destekleyip, kenetlenmesidir" ifadeleri kullanıldı.

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi
    © REUTERS / Murad Sezer
    Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yanıt: Akıl tutulması yaşıyorlar
    57. DAKİKADA TATİL EDİLDİ

    Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması yaşanan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tribünlerden atılan çakmakla başından yaralanmıştı.

    Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın 3 Mayıs'ta kaldığı 57. dakikadan itibaren aynı şartlar altında seyircisiz olarak devam etmesi yönünde karar aldı.

    Beşiktaş Kulübü de TFF'nin bu kararı sonrasında Divan Kurulu'nu olağanüstü olarak topladı. Divan Kurulu Toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu da bir toplantı gerçekleştirdi.

    BEŞİKTAŞ'IN ALACAĞI CEZALAR

    Futbol Disiplin Talimatnamesi'nde Türkiye Kupası maçında bir takımın sahaya çıkmamasının karşılığı olan maddeler şu şekilde sıralanıyor:

    • "Hükmen mağlubiyet kararı verilir."
    • "O sezonki müsabakalardan men edilir."
    • "Takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz."
    • "Ayrıca Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

    Bu doğrultuda; Beşiktaş kupadan men edilecek ve Fenerbahçe hükmen kazanarak finale yükselcek. Beşiktaş bu yıl Türkiye Kupası'ndan alması gereken gelirlere sahip olamayacak. Beşiktaş gelecek sezon oynanacak Türkiye Kupası maçlarından da ihraç edilecek.

    Etiketler:
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Beşiktaş
    Topluluk kurallarıTartışma
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