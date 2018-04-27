Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmama kararını KAP'a bildirdi

© AA / Emrah Yorulmaz Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında sahaya çıkmayacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında 0-0 devam eden ve 57. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak TFF'nin aldığı, 'Kaldığı yerden seyircisiz olarak devam edecek' kararına tepki olarak, 3 Mayıs'ta oynanacağı açıklanan derbiye çıkmama kararı aldı.

Siyah-beyazı kulüp, dün alınan kararı KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla."