Vida: Gomis'le bir hesabım var

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide yarın Galatasaray'a konuk olacak.
Galatasaray'da 'en çok dikkat edilmesi gereken futbolcu'nun Bafetimbi Gomis olduğunu söyleyen Vida, 7 yıl sonra karşı karşıya geleceği futbolcuyla ilgili şunları aktardı:
"Aslında Gomis'le ilk kez karşılıklı oynamayacağım. Dinamo Zagreb forması giyerken Gomis Lyon'da oynuyordu. O maçı evimizde 7-1 kaybetmiştik. Maçla ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Ama şimdi yeni bir sayfa var önümüzde. Bu yüzden Gomis'le bir hesabım var. O maçtan sonra üzerime çok gelinmişti. Gomis çok iyi bir forvet. O gün 4 gol atmıştı. Bu sefer oynar mıyım bilmiyorum ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şampiyon olmak istiyoruz. Son haftalarda bunu istediğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Aslında çok daha iyi bir takımız."
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