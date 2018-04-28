Vida: Gomis'le bir hesabım var

2011 yılında Dinamo Zagreb forması giyerken Gomis'li Lyon karşısında aldıkları 7-1'lik yenilgiyi unutamayan Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Vida,"Maçla ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Ama şimdi yeni bir sayfa var önümüzde. Bu yüzden Gomis'le bir hesabım var" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Derbi öncesi Milliyet'e konuşan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Domagoj Vida, "Kazanmak zorundayız, başka ihtimal yok aklımızda" dedi.

Galatasaray'da 'en çok dikkat edilmesi gereken futbolcu'nun Bafetimbi Gomis olduğunu söyleyen Vida, 7 yıl sonra karşı karşıya geleceği futbolcuyla ilgili şunları aktardı:

"Aslında Gomis'le ilk kez karşılıklı oynamayacağım. Dinamo Zagreb forması giyerken Gomis Lyon'da oynuyordu. O maçı evimizde 7-1 kaybetmiştik. Maçla ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Ama şimdi yeni bir sayfa var önümüzde. Bu yüzden Gomis'le bir hesabım var. O maçtan sonra üzerime çok gelinmişti. Gomis çok iyi bir forvet. O gün 4 gol atmıştı. Bu sefer oynar mıyım bilmiyorum ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şampiyon olmak istiyoruz. Son haftalarda bunu istediğimizde neler yapabileceğimizi gösterdik. Aslında çok daha iyi bir takımız."