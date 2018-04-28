Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü

© AA / Metin Pala Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray yeniden lider

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe, 31. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında topu ağlara gönderen Josef de Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, Martin Skrtel'in 52. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Vincent Janssen ve Mathieu Valbuena'yı oyuna almasıyla sarı-lacivertliler baskısını artırdı ve aradığı golü 64. dakikada Şener Özbayraklı'nın ayağından bularak 2-1 öne geçti. Valbuena'nın 74. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkaran Fenerbahçe, 90+4. dakikada Vincent Janssen'le bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 63'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ı yakaladı ancak averajla 2. sırada yer aldı.

Kasımpaşa ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 40 puanda kaldı.