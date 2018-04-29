Real Madrid-Bayern Münih maçı Cüneyt Çakır'ın

Dev maç 1 Mayıs 2018 Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak.
İlk maçı Real Madrid deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Cüneyt Çakır, Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği çeyrek final ilk maçını da yönetmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid ile Bayern Münih'i karşı karşıya getirecek zorlu maçı Cüneyt Çakır ve ekibi yönetecek.
Dev maç 1 Mayıs 2018 Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak.
İlk maçı Real Madrid deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Cüneyt Çakır, Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği çeyrek final ilk maçını da yönetmişti.
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