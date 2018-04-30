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    Volkan Demirel

    Volkan Demirel: 3 Mayıs'ta rakibimizi bekleyeceğiz

    © Fotoğraf : DHA
    Spor
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    Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı almasının ardından sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel, "3 Mayıs günü rakibimizi bekleyeceğiz" dedi. Beşiktaş'ın maça çıkmama kararının futbolu gölgede bıraktığını savunan Demirel, "Maçın sonucunun sahada belirlenmesini isterdik" dedi.

    Aykut Kocaman
    © AA / Orhan Yoldaş
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    Sarı lacivertlilerin kalecisi Volkan Demirel, Fenerbahçe Dergisi'nin mayıs ayı sayısında olaylı derbiye ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu:

    "Kupa maçındaki olaylar akıl alır şeyler değil. Ben 15-16 yıldır bu takımın kaleciliğini yapıyorum; Fenerbahçe taraftarı, ona herhangi bir Fenerbahçeli futbolcu, hocamız, teknik heyetten birileri veya bir görevli kenardan 'Yapma' diyorsa, bu uyarıyı dikkate alır ve Fenerbahçe'ye bu tür zararlar verecek bir şey yapmaz. O gün ben sahada takım arkadaşlarımla birlikte tribünlere uyarılar yaptım, 'Atmayın' dedim. Olaylar devam etti. Bunlar Fenerbahçeli değil; korner köşelerinde ve yukarıda bazı kısımlarda konuşlanan provokatörler. Kötü niyeti olmayan birçok taraftar da o anın galeyanıyla bu provokasyondan haliyle etkilenmiş ve o şahısların gazabına uğramış olabilir. Fenerbahçe'ye kasti olarak zarar vermeye çalışan bu şahısların açılan soruşturma kapsamında iyice araştırılmasını istiyorum. Ayrıca; herkesin kendi kulübünün PassoLig kartını taşıması, bence önemli bir önlem niteliğinde.

    Fikret Orman
    © AA / Serhat Çağda
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    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'maç kaldığı yerden devam etsin' kararına ilişkin Volkan Demirel'in açıklamaları da şöyle:

    "Maçın sonucunun sahada belirlenmesini isterdik. Beşiktaş'ın bu tavrı, futbolu gölgede bırakıyor. Geçmişte bu tür olaylar bizim başımıza da geldiğinde, biz Fenerbahçe formasıyla sahadaki yerimizi almayı becerdik. Beşiktaş'tan da bunu beklerdik. Biz 3 Mayıs günü rakibimizi bekleyeceğiz. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak isteriz. Rakibin hükmen mağlubiyeti sonrası finale çıkmak futbol adına bizi de pek sevindiren bir durum değil. Sahada, maçın kaldığı yerden mücadelemizi verdikten sonra, biz kazansak onlar bizi tebrik edecek; onlar kazandığı takdirde ise biz onları tebrik edecektik. Neler olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz." 

    Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi, Şenol Güneş
    © REUTERS / Kemal Aslan
    TFF kararını verdi: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden devam edecek
    NE OLMUŞTU?

    Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe Beşiktaş maçı çıkan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi. Çıkan arbedede kafasına yabancı madde isabet eden ve 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı. TFF de bu olaylar sonrası toplandı ve tatil edilen maçın 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi. Beşiktaş da TFF'nin kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı. 

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    Etiketler:
    Beşiktaş, Fenerbahçe, Volkan Demirel, Türkiye
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