TFF'nin kupa derbisi kararına Beşiktaş'tan resmi itiraz

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kupa derbisi kararını Tahkim Kurulu'na taşıyan Siyah Beyazlılar, başvuruyu bugün gerçekleştirdi.

'MAÇA ÇIKMAMA KARARININ ARKASINDAYIZ'

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Mayıs perşembe günü kaldığı yerden oynanmasına karar verilen maça çıkmama kararını Divan Kurulu'nda görüştüklerini ve Beşiktaş camiasının bu kararın arkasında durduğunu belirtti.

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Mahmutyazıcıoğlu, Tahkim Kurulu'na başvurmalarını şöyle gerekçelendirdi:

''Beşiktaş camiasının seçilmiş yöneticileri olarak üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz. Maça çıkmama kararı camiamızın doğruluğuna inanarak aldığı bir karardır, ancak yıllar sonra 'Niçin tahkime gidilmedi' diye sorulmasını ve bu yüzden hesaba çekilmeyi istemiyoruz. Bu yüzden bütün hukuki girişimleri yapıyoruz. Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz da bu hukuki girişimlerden biridir.''

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TFF'nin hatalı bir karar verdiğini savunan kulüp yöneticisi, ''Beşiktaş'ın haklarını hukuk karşısında sonuna kadar savunacağız. Açıklanan kararın yanlış olduğunu kamuoyu biliyor. Alınan bu karar federasyonun talimatlarına, UEFA ve FIFA'nın emsal kararlarına aykırıdır. Bu hukuki hatanın düzeltilmesi için başvuruda bulunduk'' değerlendirmesini yaptı.

'LEHİMİZE OLMAZSA SAHAYA ÇIKMAYACAĞIZ'

Tahkim Kurulu'na başvuru için geniş çaplı bir dilekçe hazırladıklarını aktararak ''Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmaz ise Beşiktaş aldığı kararı 3 Mayıs perşembe günü uygulayacaktır ve sahaya çıkmayacaktır'' dedi.