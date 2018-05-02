Cüneyt Çakır'ın tepki çeken kararının ardından Marcelo'dan penaltı itirafı

Real Madrid'in Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo, Bayern Münih maçında topun eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğunu itiraf etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında dün Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan ve üst üste üçüncü kez finale kalma başarısını gösteren İspanyol temsilcisi Real Madrid'de forma giyen Marcelo, ilk yarının uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonla ilgili soruları yanıtladı.

29 yaşındaki Marcelo, "Top elime çarptı ve penaltı. Eğer bunun aksini söylersem yalan olurdu, fakat futbol bu" ifadelerini kullandı.

Maçın hakemi Cüney Çakır'la ilgili konuşmayacağını belirten Brezilyalı yıldız, "Hakemler bazen lehinize bazen aleyhinize karar verir. Ne olursa olsun futbol oynamak zorundasınız" dedi.

HAKEM ÇAKIR, BAYERN'İN ELENMESİNİN SORUMLUSU OLARAK GÖSTERİLDİ

İlk yarının uzatma bölümünde Joshua Kimmich'in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topa Marcelo eliyle müdahale etmiş, Bayern Münihli futbolcular, Çakır'ın devam kararına uzun süre itirazda bulunmuştu.

Cüney Çakır, Alman gazetelerinde ve İspanya'da Barcelona'ya yakın basın organlarında Bayern'in elenmesinin sorumlusu olarak gösterildi.

Bild gazetesi, Kimmich'in yaptığı ortada topun net bir şekilde Marcelo'nun eline çarptığını belirtirken, Çakır ve yardımcılarının bunu göremediğini yazdı.