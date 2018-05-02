Cüneyt Çakır'ın tepki çeken kararının ardından Marcelo'dan penaltı itirafı

29 yaşındaki Marcelo, "Top elime çarptı ve penaltı. Eğer bunun aksini söylersem yalan olurdu, fakat futbol bu" ifadelerini kullandı.
Maçın hakemi Cüney Çakır'la ilgili konuşmayacağını belirten Brezilyalı yıldız, "Hakemler bazen lehinize bazen aleyhinize karar verir. Ne olursa olsun futbol oynamak zorundasınız" dedi.
HAKEM ÇAKIR, BAYERN'İN ELENMESİNİN SORUMLUSU OLARAK GÖSTERİLDİ
Cüney Çakır, Alman gazetelerinde ve İspanya'da Barcelona'ya yakın basın organlarında Bayern'in elenmesinin sorumlusu olarak gösterildi.
Bild gazetesi, Kimmich'in yaptığı ortada topun net bir şekilde Marcelo'nun eline çarptığını belirtirken, Çakır ve yardımcılarının bunu göremediğini yazdı.
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