Galatasaray taraftarının sevgilisi Gomis, Socrates'e konuştu: Çocukluğumdan beri ırkçılıkla mücadele ediyorum

Galatasaray'da ilk sezonunu yaşarken Süper Lig'e hem golleriyle hem de kişiliğiyle damga vuran Bafetimbi Gomis, Socrates dergisine röportaj verdi: ''Irkçı önyargıları kırmak, aksini ispatlamak için hep daha çok çalıştım.''

'Düşünen spor dergisi' lakaplı Socrates, mayıs sayısında Galatasaray'ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis ile 'Karşılıklı Aşk' başlıklı 12 sayfalık bir röportaja yer verdi. Genel Yayın Yönetmeni Caner Eler'e Saint-Etienne'den Olympique Lyon, Swansea City, Marsilya ve Galatasaray'a uzanan futbol kariyerini anlatan Senagal kökenli Fransız golcü, çocukluğundan beri ırkçılığa karşı mücadele verdiğini belirtti.

Socrates'in 'Risk' temalı 38. sayısı raflardaki yerini aldı. Peki yeni sayıda neler var? https://t.co/UEnGWMegDl — Socrates (@SocratesDergi) 2 Mayıs 2018

'TENİMİN RENGİNDEN DOLAYI'

''Ne yazık ki çocukluğumdan itibaren tenimin renginden dolayı ırkçı hakaretlere maruz kaldım. Birçok kötü deneyim yaşadım. Ancak bu davranışlar beni daha da güçlendirdi. Bunları diyenlerin önyargılarını kırmak için ve yanlış basmakalıp ırkçı düşüncelerinin aksini ispatlamak için daha çok çalştım'' diyen Gomis, şu vurguyu yaptı:

''Fransız futbol dünyasında uzun zamandır varolan bir tartışma bu, siyah ve göçmen kökenli futbolcularla alakalı. Ama yine de hepimiz Fransa'nın en iyi fotbolcuları arasında hak ederek çok iyi para kazanıyoruz. En iyiler arasında yer alıyoruz.''

'KORKUYU KIRIP PARÇALAMAK MÜMKÜN'

''Irkçılık; yanlış bilgiler, önyargı ve onun oluşturduğu korkuyla alakalıdır ve kırılıp parçalanması mümkün bir kavramdır'' değerlendirmesini yapan Fransız golcü, şöyle devam etti:

'BİRARADA YAŞAMANIN SIRRI'

''Herkesin birbirine saygılı, ırk veya cinsiyet gibi bariyerleri yıkmış biçimde yaşayabileceğine inanırım. Fransız, Türk, Afrikalı, siyah, beyaz… Birarada saygı ve sevgi duyarak yaşayabilmeliyiz. Kendinden olmayandan, diğerlerinden bu kadar korkmamak gerek. Bunun bir anlamı yok ki…''

Socrates'in Mayıs sayısı bayilerde! 'Risk' merkez kortlu 38. sayımızda öne çıkanlara göz atalım. pic.twitter.com/D3iPVteY2x — Socrates (@SocratesDergi) 1 Mayıs 2018

​Bu arada Bafetimbi Gomis'in resmi Twitter hesabının bir taraftara verdiği yanıtta ''Şampiyon olursak saçımı biraz keseceğim'' demesi dikkat çekti.