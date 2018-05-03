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    Liverpool UEFA finalinde

    Liverpool, 4-2 mağlup olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi finalinde

    © REUTERS / John Sibley
    Spor
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    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İngiltere ekibi Liverpool, konuk olduğu İtalya temsilcisi Roma'ya 4-2 mağlup olmasına rağmen finalde Real Madrid ile oynamaya hak kazandı.

    UEFA Avrupa Ligi
    © AA /
    UEFA Avrupa Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu
    Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan yarı final rövanş maçı, karşılıklı gollerle başladı. Kontrataklarla etkili olan Liverpool'da Roberto Firmino'nun ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sadio Mane, yerden düzgün bir vuruşla 9. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

    Ataklarını sıklaştıran Roma'da sağ kanattan Alessandro Florenzi'nin ortasında Stephan El Shaarawy kafayla topu ceza sahasına doğru indirdi. Liverpoollu James Milner, üzerine gelen meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşu yaparak kendi ağlarına gönderdi ve maçta skor, 15. dakikada 1-1 oldu.

    Milner'in kullandığı köşe vuruşunda Roma defansının uzaklaştıramadığı topa iyi yükselen Georginio Wijnaldum, düzgün bir kafa vuruşuyla 26. dakikada Liverpool'u 2-1 öne geçirdi.

    Roma'da çalımlarla getirdiği topa ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan El Shaarawy'nin 35. dakikadaki şutunda, meşin yuvarlak Liverpool savunmasına da çarparak direkten döndü. Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı Liverpool'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Roma, ikinci yarıya golle başladı. El Shaarawy'nin ceza sahasının sol tarafından sert şutunda kaleci Loris Karius'tan dönen topu iyi takip eden Edin Dzeko, düzgün bir vuruşla 52. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

    Üst üste ataklar geliştiren Roma'da topa buluşan Radja Nainggolan, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla ağları sarsarak 86. dakikada takımını 3-2 öne geçirdi.

    CENGİZ ÜNDER TAKIMINA PENALTI KAZANDIRDI

    UEFA Avrupa Ligi
    © Fotoğraf : UEFA
    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
    Roma'da Lorenzo Pellegrini'nin yerine 53. dakikada oyuna dahil olan milli oyuncu Cengiz Ünder, ceza sahası içinde Liverpoollu Ragnar Klavan'ın topa elle müdahale etmesini sağlayarak takımına penaltı kazandırdı. Penaltı atışını kullanan Nainggolan, 90 4'üncü dakikada takımı 4-2 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

    İlk maçı evinde 5-2 kazanan Liverpool, deplasmandaki maçı 4-2 kaybetmesine rağmen finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'in rakibi oldu. İki takım arasındaki final mücadelesi, 26 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Etiketler:
    UEFA Avrupa Ligi
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