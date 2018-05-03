Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen Türkiye Kupası'nda 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 1 milyon TL'lik para cezasını onadı.

© REUTERS / Murad Sezer Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın itiraz başvurusuna ret

Tahkim Kurulu, bugünkü toplantısında yarıda kalan derbi nedeniyle verilen cezaları onandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin itirazları reddedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde oynanan ve tamamlanamayan derbi nedeniyle verdiği cezalara, Fenerbahçe ve Beşiktaş itiraz etti. Bugünkü toplantısında itirazları karara bağlayan Tahkim Kurulu, itirazları reddetti.

Fenerbahçe'ye, 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları' nedeniyle 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon lira para cezası verilmişti. Beşiktaş görevlisi Erdinç Gültekin'e de 45 hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklamıştı. Kararlar oybirliği ile alınırken, Fenerbahçe'nin 1 milyon liralık para cezası oy çokluğu ile onandı.