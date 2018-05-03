Putin ile Infantino, FIFA Dünya Kupası taraftar pasaportlarını aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, Soçi’deki FIFA Dünya Kupası Taraftar Pasaportları Merkezi’ni ziyaret ederek kendi kimliklerini aldı.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Putin: Dünya Kupası hazırlıkları neredeyse tamamlandı

2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Rusya’nın karedeniz şehri Soçi’nin Adler ilçesindeki oto yarış pistinin tribün altı alanında yer alan merkeze gelen Putin’i FIFA Başkanı Infantino ve Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov karşıladı.

Elektronik sıra otomatından fişlerini alan Putin ve Infantino, chek-in masasına yaklaşarak operatörlerinden ID-kartlarını aldı.

Operatör, kimliği vererek, “Taraftar pasaportunuzu almanızdan dolayı sizi tebrik ederiz” dedi.

Putin, Infantino ile birlikte merkezin çalışanlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra onlara teşekkür ederek onlara başarı diledi.

Bakan Nikiforov, toplamda FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak şehirlerde taraftar pasaportlarını dağıtacak 21 merkez ve 90 seyyar çadırın organize edildiğini belirtti. Bugüne kadar yaklaşık 600 bin pasaport dağıtıldı. Yaklaşık 700 bin kişi de pasaport almak için ilgili internet sitesinde kaydoldu. Bunların yüzde 48’i Rus, geriye kalanı ABD, Meksika, Çin, Kolombiya, Arjantin, Almanya ve Brezilya dahil en az 120 ülkenin vatandaşı.