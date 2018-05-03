Putin ile Infantino, FIFA Dünya Kupası taraftar pasaportlarını aldı

Elektronik sıra otomatından fişlerini alan Putin ve Infantino, chek-in masasına yaklaşarak operatörlerinden ID-kartlarını aldı.
Operatör, kimliği vererek, “Taraftar pasaportunuzu almanızdan dolayı sizi tebrik ederiz” dedi.
Putin, Infantino ile birlikte merkezin çalışanlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra onlara teşekkür ederek onlara başarı diledi.
Bakan Nikiforov, toplamda FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak şehirlerde taraftar pasaportlarını dağıtacak 21 merkez ve 90 seyyar çadırın organize edildiğini belirtti. Bugüne kadar yaklaşık 600 bin pasaport dağıtıldı. Yaklaşık 700 bin kişi de pasaport almak için ilgili internet sitesinde kaydoldu. Bunların yüzde 48’i Rus, geriye kalanı ABD, Meksika, Çin, Kolombiya, Arjantin, Almanya ve Brezilya dahil en az 120 ülkenin vatandaşı.
Vladimir Putin and FIFA president Gianni Infantino visited a #WorldCup2018 FAN ID Distribution Centre and received their #FanID https://t.co/Ea3bezc00K pic.twitter.com/ezniqHs1pr— President of Russia (@KremlinRussia_E) May 3, 2018
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