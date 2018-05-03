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    Hakem Mete Kalkavan, Fenerbahçe - Beşiktaş kupa maçının tekrarını Beşiktaş'ın gelmemesi nedeniyle iptal etti.

    Beşiktaş maça çıkmadı, derbi iptal edildi

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Spor
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    Kupadaki olaylı derbinin kaldığı yerden devamı kararı sonrası bugünkü maça Beşiktaş çıkmadı. Fenerbahçeli futbolcular sahada yerlerini aldı. Hakem olaylı derbiyi iptal etti.

    Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında sahaya çıkmayacak
    Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklamasına karşın günlerdir oluşan spekülasyonlar son buldu.

    TSİ 20.30'da başlaması gereken Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş sahaya çıkmadı.

    Tatil edilen maçın ardından devam maçına da atanan hakem Mete Kalkavan, derbiyi iptal etti.

    Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkarak ısınma hareketleri yaptı.
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkarak ısınma hareketleri yaptı.

    HAKEMLER VE FENERBAHÇE RUTİN SÜRECİ YERİNE GETİRDİ

    Karşılaşmanın hakemleri, derbinin başlama zamanından 2 saat önce zemine çıkarak rutin kontrollerini yaptı.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, stattaki yerlerini aldı. Fenerbahçe yönetimi, takım sahaya çıktığında protokol tribününe geldi.
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, stattaki yerlerini aldı. Fenerbahçe yönetimi, takım sahaya çıktığında protokol tribününe geldi.

    Volkan Demirel
    © Fotoğraf : DHA
    Volkan Demirel: 3 Mayıs'ta rakibimizi bekleyeceğiz
    Fenerbahçe 'Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet Topal, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado'dan oluşan  esame listesini bildirdi.

    Ancak Beşiktaş'ın gelmemesi nedeniyle hakem Mete Kalkavan, Fenerbahçe — Beşiktaş kupa maçını bir kez daha tatil etti.

    TFF KARAR AÇIKLAYACAK

    Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin stadında Beşiktaş ile oynanan maç, yaşanan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti.

    Ülker Stadı'nda 2-2'nin rövanşında 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken olaylar nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına kararı vermişti.

    Aykut Kocaman
    © AA / Orhan Yoldaş
    Aykut Kocaman: Beşiktaş'ın aldığın kararın arkasında durması zor

    KOCAMAN: YANILDIM GELMEDİLER

    Beşiktaş'ın Divan Kurulu'nun aldığı karara rağmen Siyaz Beyazlıların maça çıkacağına dair günlerdir açıklamalar yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şöyle konuştu:

    ''Beşiktaş'ın aldığı karar, güçlü bir karar. Büyük bir takımın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve çıkmaması kolay bir şey değil. Yanıldım, gelmediler. Tura yakın görünen taraftık. O da bir gerçek. Bu şekilde elemek yerine elenmeyi tercih ederdim.''

    BEŞİKTAŞ KAYSERİ'YE HAZIRLANMAKLA MEŞGULDÜ

    Siyah-Beyazlılar, Ülker Stadı'na gitmeyerek Kayserispor maçının hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. Kulüp başkanı Fikret Orman, antrenmanı takip etti.

    BABEL'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

    Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Babel, sosyal medya hesabı üzerinden ''Harika bir maç oynadık'' paylaşımını yaptı, daha sonra paylaşımını kaldırdı.

    Etiketler:
    Beşiktaş, Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Aykut Kocaman, Mete Kalkavan, Aziz Yıldırım, Türkiye
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