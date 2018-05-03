Beşiktaş maça çıkmadı, derbi iptal edildi

© AA / Emrah Yorulmaz Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında sahaya çıkmayacak

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklamasına karşın günlerdir oluşan spekülasyonlar son buldu.

TSİ 20.30'da başlaması gereken Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş sahaya çıkmadı.

Tatil edilen maçın ardından devam maçına da atanan hakem Mete Kalkavan, derbiyi iptal etti.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkarak ısınma hareketleri yaptı.

HAKEMLER VE FENERBAHÇE RUTİN SÜRECİ YERİNE GETİRDİ

Karşılaşmanın hakemleri, derbinin başlama zamanından 2 saat önce zemine çıkarak rutin kontrollerini yaptı.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, stattaki yerlerini aldı. Fenerbahçe yönetimi, takım sahaya çıktığında protokol tribününe geldi.

Fenerbahçe 'Volkan, Hasan Ali, Neustaedter, Skrtel, Mehmet Topal, İsmail, Şener, Giuliano, Josef, Valbuena, Soldado'dan oluşan esame listesini bildirdi.

Ancak Beşiktaş'ın gelmemesi nedeniyle hakem Mete Kalkavan, Fenerbahçe — Beşiktaş kupa maçını bir kez daha tatil etti.

TFF KARAR AÇIKLAYACAK

Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin stadında Beşiktaş ile oynanan maç, yaşanan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti.

Ülker Stadı'nda 2-2'nin rövanşında 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken olaylar nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına kararı vermişti.

© AA / Orhan Yoldaş Aykut Kocaman: Beşiktaş'ın aldığın kararın arkasında durması zor

KOCAMAN: YANILDIM GELMEDİLER

Beşiktaş'ın Divan Kurulu'nun aldığı karara rağmen Siyaz Beyazlıların maça çıkacağına dair günlerdir açıklamalar yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şöyle konuştu:

''Beşiktaş'ın aldığı karar, güçlü bir karar. Büyük bir takımın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve çıkmaması kolay bir şey değil. Yanıldım, gelmediler. Tura yakın görünen taraftık. O da bir gerçek. Bu şekilde elemek yerine elenmeyi tercih ederdim.''

BEŞİKTAŞ KAYSERİ'YE HAZIRLANMAKLA MEŞGULDÜ

Siyah-Beyazlılar, Ülker Stadı'na gitmeyerek Kayserispor maçının hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. Kulüp başkanı Fikret Orman, antrenmanı takip etti.

BABEL'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Babel, sosyal medya hesabı üzerinden ''Harika bir maç oynadık'' paylaşımını yaptı, daha sonra paylaşımını kaldırdı.