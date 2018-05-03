Beşiktaş maça çıkmadı, derbi iptal edildi

TSİ 20.30'da başlaması gereken Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş sahaya çıkmadı.
Tatil edilen maçın ardından devam maçına da atanan hakem Mete Kalkavan, derbiyi iptal etti.
HAKEMLER VE FENERBAHÇE RUTİN SÜRECİ YERİNE GETİRDİ
Karşılaşmanın hakemleri, derbinin başlama zamanından 2 saat önce zemine çıkarak rutin kontrollerini yaptı.
Ancak Beşiktaş'ın gelmemesi nedeniyle hakem Mete Kalkavan, Fenerbahçe — Beşiktaş kupa maçını bir kez daha tatil etti.
TFF KARAR AÇIKLAYACAK
Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin stadında Beşiktaş ile oynanan maç, yaşanan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilmişti.
Ülker Stadı'nda 2-2'nin rövanşında 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken olaylar nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına kararı vermişti.
KOCAMAN: YANILDIM GELMEDİLER
Beşiktaş'ın Divan Kurulu'nun aldığı karara rağmen Siyaz Beyazlıların maça çıkacağına dair günlerdir açıklamalar yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şöyle konuştu:
''Beşiktaş'ın aldığı karar, güçlü bir karar. Büyük bir takımın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve çıkmaması kolay bir şey değil. Yanıldım, gelmediler. Tura yakın görünen taraftık. O da bir gerçek. Bu şekilde elemek yerine elenmeyi tercih ederdim.''
BEŞİKTAŞ KAYSERİ'YE HAZIRLANMAKLA MEŞGULDÜ
Siyah-Beyazlılar, Ülker Stadı'na gitmeyerek Kayserispor maçının hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. Kulüp başkanı Fikret Orman, antrenmanı takip etti.
BABEL'DEN MANİDAR PAYLAŞIM
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Babel, sosyal medya hesabı üzerinden ''Harika bir maç oynadık'' paylaşımını yaptı, daha sonra paylaşımını kaldırdı.
Ryan Babel'den paylaşım: "Harika bir maç yaptık" pic.twitter.com/xtBq1UnTA9— Tribun Dergi (@tribundergi) 3 Mayıs 2018
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