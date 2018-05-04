IOC, Rus sporcuların doping davasını mahkemeye taşıyacak

İsviçre'nin Lozan kentindeki IOC İcra Kurulu toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen IOC Başkanı Thomas Bach, doping yaptıklarına ilişkin yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle 28 Rus sporcunun cezasını kaldıran CAS kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

CAS'ın kararından memnun olmadıklarını vurgulayan Bach, bu kararın Rus atletlerin suçsuz olduğu anlamına gelmediğini ve doping kullanımı konusunda şüphelerinin bulunduğunu söyledi.

Karara itiraz etmek amacıyla İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuracaklarını kaydeden Başkan Bach, "Devam eden bir süreç hakkında yorum yapmak istemiyorum çünkü İsviçre Federal Mahkemesi bunu olumsuz olarak değerlendirebilir. Mahkemenin kararına tamamen saygı duyarız." ifadelerini kullandı.

DÜNYA BOKS BİRLİĞİ'NE UYARI

Dünya Boks Birliği'nin (AIBA) yönetim ve finansal yapısı konusunda endişelerinin olduğunu belirten Bach, "Boks sporunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çıkarılması hakkını elimizde tutuyoruz" uyarısında bulundu.

CAS, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptıkları gerekçesiyle IOC tarafından ömür boyu men cezası alan 28 Rus sporcunun cezasını kaldırmış ve 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmalarına izin vermişti. Karara tepki gösteren IOC, cezanın kaldırılmasının Rus sporculara yarışma izni verileceği anlamına gelmediğini kaydetmiş ve CAS'ın cezasını kaldırdığı 13 Rus sporcu ile 2 antrenörün 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılmasına izin vermemişti.