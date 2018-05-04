Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında dün oynanacak olan Fenerbahçe maçına çıkmadığı için PFDK'ya sevk edildi.
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)