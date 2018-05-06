Şampiyon Manchester City galip gelemedi

Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda oynanan maçta Manchester City ile Huddersfield karşılaştı.

Şampiyonluğu daha önceden garantileyen Manchester City ile kümede kalma mücadelesi veren Huddersfield, 90 dakika boyunca gol atamayınca mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Manchester City bu sezon ligde sahasında ilk kez bir maçta gol atamadı. Ev sahibinde Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan 67. dakikada Kevin De Bruyne'ün yerine oyuna dahil oldu.

Birer maçları eksik Manchester City puanını 94'e çıkarırken, Huddersfield puanını 36'ya yükseltti.