Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımın isteği üzerine kariyerimi noktalıyorum

CUMHURBAŞKANIMIN İSTEĞİ ÜZERİNE YARIŞ KARİYERİMİ NOKTALIYORUM! Bu hafta sonu italya'da "JÜBİLE" yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü Ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik,Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum.20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya Şampiyonalarında yarışabilmekti Şükürler olsunki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve Dua'larını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız! 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 “As how the President wishes I am going to retire from racing this weekend. I will celebrate my 20 years of racing anniversary this weekend! Last couple of months I had a few injures which made my family very afraid, also our President. We decide to retire from racing earlier then what I was thinking. I can’t say I am sad because I have already a few Turkish riders which I trained to race and carry our flag. Twenty years ago I started my racing career with a goal to race in the world championships. We won five times the world title. I am very thankful for that. Many people supported me while winning these titles I want to thank everyone for that. Kawasaki Racing Team and for my fans I will be last time on the track on 12-13 May in Italy”.

