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    Kenan Sofuoğlu

    Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanımın isteği üzerine kariyerimi noktalıyorum

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    Spor
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    Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine yarış kariyerini noktaladığını açıkladı.

    Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan motosikletçi Kenan Sofuoğlu, hafta sonu İtalya'da düzenlenecek etabın ardından kariyerine son verecek.

    Instagram hesabından yaptığı paylaşımla emeklilik kararını duyuran 33 yaşındaki Sofuoğlu, "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum. Bu hafta sonu İtalya'da jübile yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı, düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu" ifadelerini kullandı.

    CUMHURBAŞKANIMIN İSTEĞİ ÜZERİNE YARIŞ KARİYERİMİ NOKTALIYORUM! Bu hafta sonu italya'da "JÜBİLE" yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü Ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik,Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum.20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya Şampiyonalarında yarışabilmekti Şükürler olsunki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve Dua'larını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız! 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 “As how the President wishes I am going to retire from racing this weekend. I will celebrate my 20 years of racing anniversary this weekend! Last couple of months I had a few injures which made my family very afraid, also our President. We decide to retire from racing earlier then what I was thinking. I can’t say I am sad because I have already a few Turkish riders which I trained to race and carry our flag. Twenty years ago I started my racing career with a goal to race in the world championships. We won five times the world title. I am very thankful for that. Many people supported me while winning these titles I want to thank everyone for that. Kawasaki Racing Team and for my fans I will be last time on the track on 12-13 May in Italy”.

    A post shared by Kenan Sofuoglu | KNN54 (@kenansofuoglu) on May 7, 2018 at 5:54am PDT

    Türkiye'yi dünyada temsil edecek önemli sporcular yetiştirdikleri için gözünün arkada kalmadığını aktaran Sofuoğlu, "Şanlı bayrağımızı onlara teslim ediyorum. 20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim dünya şampiyonalarında yarışabilmekti. Şükürler olsun Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var. Bizi bu yolda destekleyen ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs'ta İtalya'da jübile yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    Kenan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarını şampiyonlukla kapatırken geçen sezon da dünya ikincisi olmuştu. Bu sezon şampiyonanın Avustralya'daki ilk yarışında kaza yapan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle son 3 etaba katılamamıştı.

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    Etiketler:
    MotoGP, Kenan Sofuoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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