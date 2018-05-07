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    Neslihan Demir

    Neslihan Demir voleybola veda etti

    © AFP 2018 / VALERY HACHE
    Spor
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    Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan Final Four üçüncülük maçı sonrası kariyerini sonlandıran, Türkiye voleybol tarihinin en başarılı sporcularından biri Neslihan Demir, gözyaşları içinde voleybola veda etti.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı
    © Fotoğraf : tvf.org.tr
    Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya yolcusu
    CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde Final Four heyecanı Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaşanıyor. İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile üçüncülük maçına çıkan Galatasaray, rakibine 3-0 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

    Sarı-kırmızılı takımda kariyerini noktalayan Neslihan Demir ise, gözyaşları içinde voleybola veda etti.

    Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Neslihan Demir, "Hayatımda ilk defa önümde ne olduğunu bilmiyorum. Çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin" dedi.

    'BİR OMUZ, İKİ DİZ, İKİ BİLEK BIRAKTIM'

    Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı
    © AA /
    Türkiye Kadınlar Voleybol takımı finale yükseldi
    'Kariyerinde geride ne bıraktın' sorusuna deneyimli voleybolcu, "Bir omuz, iki diz, iki bilek bıraktım herhalde. Çok da bir şey bıraktığımı düşünmüyorum. Çok keyif aldığım bir şey yaptım. Ama bizim için bunu yapabilmek sınırlı. Elimden geleni yaptım. Benim üzerimde emeği geçen herkes hakkını helal etsin" diye konuştu.

    'MAÇA İKİ TANE İĞNE OLUP ÇIKTIM'

    Kaybedilen mücadeleyi de değerlendiren Neslihan, "Final Four'da bana göre daha iyi olabilirdik. Final oynamayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama bazen bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Kontrolünüzden çıkıyor her şey ve olmuyor. Ben gelmeden önce bir sakatlık yaşamıştım. İki tane iğne olup çıktım maça ama yine de bir şey yapmadım. Olmayınca olmuyor. 24 senede bunu öğrendim. Hepsiyle oynamak benim için büyük bir şans. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir yıldı" ifadelerini kullandı.

     

    1994 den beri… Patron çıldırdı KAPATIYORUZ… 😂

    A post shared by nesli177 (@nesli177) on May 6, 2018 at 11:47am PDT

     

    Neslihan, kariyer planlaması ile ilgili olarak ise henüz bir planının olmadığını paylaştı.

    İlgili konular:

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    Etiketler:
    Galatasaray, Neslihan Demir, Türkiye
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