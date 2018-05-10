Medipol Başakşehirli Arda Turan'a 16 maçlık rekor ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Medipol Başakşehirli Arda Turan'a verilen cezayı açıkladı.

Arda Turan'a Demir Grup Sivasspor maçında hakeme yönelik hareketlerinden dolayı 16 maç ceza verildi.

SALDIRI, TEHDİT VE HAKARET SUÇLAMASI

PFDK açıklamasında şu ifade yer aldı:

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."