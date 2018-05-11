Fenerbahçe'ye ciğer dürüm tepkisi: '25 milyonun ciğerini yediniz yetmedi mi?'

Dün akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar'a 3-2 yenilen Fenerbahçeli futbolcuların maç bitiminde soyunma odasına ciğer dürüm sipariş ettiği haberi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Fenerbahçe soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, şu anda soyunma odasında ciğer dürüm yiyor. (Fanatik) — Spor Online (@sporonlinecom) May 10, 2018

​Fanatik'in aktardığı habere göre, maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verdi. Oyuncularla birlikte teknik heyet de ciğer ziyafeti çekti ancak söz konusu durum sosyal medyada çok sert karşılandı.

Kupanın kaybedilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçeli taraftarların paylaştıkları ciğer tweet'lerinden bazıları şöyle:

25 milyonun ciğeri yetmedimi de dışardan ciğer söylüyorsunuz hala @Fenerbahce — Can Kaptan ⚓ (@canahmetkaptan) May 10, 2018​

Soyunma odasında ciğer yiyen Fenerbahçe, ciğeri kalmayan biz… — Ali Ceyhan (@AliCeyhan1907) May 10, 2018​

Maçtan sonda soyunma odasına ciğer söylenmişse ve bu bilgi doğruysa, söyleyin onlara siz FENERBAHÇE taraftarının ciğerini yediniz ekstra ciğer söylemeyin #AzizYıldırımİstifa — Engin Yüksel (@enginyuksel1982) May 11, 2018​

Soyunma odasında ciğer dürüm yiyen Fenerbahçe oyuncuları boğazınızdaki kalsın emi zehir zıkkım olsun — 🇹🇷Abdullah Gamzeli🇺🇦 (@apho05_1907) May 10, 2018​

Bizim ömrümüzü yediniz siz ciğer dürüm yiyin 👏🏻@Fenerbahce #çekilartıkazizyıldırım — Ali KAYNARPINAR (@ali_kaynarpnar) May 10, 2018

​