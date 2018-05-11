Galatasaray Başkanı: UEFA, men cezası vermeyecek

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Galatasaray Başkanı, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, UEFA'dan men cezası almayacaklarını ve gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılacaklarını söyledi.

Mustafa Cengiz, ''Az önce UEFA'dan bir telefon geldi; sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarına katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum'' dedi.

Cengiz, şu bilgileri paylaştı:

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''Önümüzdeki günlerde Cenevre'ye gideceğiz, taahhüt sözleşmesi yapacağız. Bir takım talepler olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız. Biz gerekenlere uyduk. Sportif AŞ olarak da taahhüt ettik.''

'UEFA, DOĞRULARI GÖRDÜ'

''Çok mutlu oldum'' vurgusu yapan Galatasaray Başkanı, ''UEFA doğruları gördü. Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın'' diye konuştu.

26 Mayıs'taki olağan seçimli genel kurulda üç rakibine karşı yarışacak olan Cengiz, Galatasaray Dergisi'nin mayıs sayısında da Sarı Kırmızılı camiaya şöyle seslendi:

'GELECEĞİ KAZANMALIYIZ'

''Finansal anlamda dünü yitiren Galatasaray, geleceği kazanmak zorundadır. Bu noktada biz Galatasaraylıların en büyük niteliklerinden bir tanesi, menfi durumlarda ortaya koyduğu bir olma duygusudur. Bu topraklara çok az kuruma nasip olan ruh, bizlerin genetik kodlarına yerleşmiş ve kimsenin beklemediği anlarda tek bir yürek hali ile gün yüzüne çıkmıştır. İşte Galatasaraylıların kulüplerine karşı hissettiği bu inanç denklemi, bizlerin en büyük güvenidir. Tarih boyunca defalarca deneyimlediğimiz Galatasaray'ın diriliş ruhu bir kez daha görev başındadır.''

'İNAN, ÇALIŞ, KAZAN'

Cengiz yazısını ''Galatasaraylılar inanır, çalışır ve kazanır. İnanacağız, çalışacağız ve kazanacağız. Çünkü biz Galatasarayız'' sözleriyle tamamladı.