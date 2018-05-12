Volkan Demirel, soyunma odasında takım arkadaşlarına patladı

Takım kaptanı olarak arkadaşlarına çıkışan ve yerli-yabancı oyuncu fark etmeksizin içindekileri haykıran Volkan, "Burası F.Bahçe" diyerek sözlerine başlarken hedefinde ise önce yerli oyuncular vardı:
'KUPA BİZİM OLMALIYDI'
Tecrübeli futbolcu daha sonra ise yabancı oyunculara dönerek, "Siz F.Bahçe'yi Avrupa'nın sıradan bir takımı mı zannettiniz? Bulduğumuz fırsatları değerlendirmeliydik. Akhisar bunu başarıyorsa siz de yapmalısınız. Onlar geldiklerinde gol attılar bizler atamadık" dedi.
AZİZ YILDIRIM FENALAŞTI
Kupa finalini izlemek için Diyarbakır'a gelen başkan Aziz Yıldırım maçın ikinci yarısındaki heyecana dayanamadı. Özellikle 3-1'den sonra sık sık yerinden kalkan başkan, karşılaşma sonrası da kaybedilen kupa sonrası uzun süre kendine gelemedi. Şekeri yükselen Yıldırım'ın bir süre oturup dinlendikten sonra toparladığı ifade edildi.
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