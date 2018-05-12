Volkan Demirel, soyunma odasında takım arkadaşlarına patladı

Ligde bu sezon 2 kez yenildiği rakibi Akhisarspor'a, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de, kaptan Volkan Demirel maç sonrssı soyunma odasında takım arkadaşlarına patladı.

Takım kaptanı olarak arkadaşlarına çıkışan ve yerli-yabancı oyuncu fark etmeksizin içindekileri haykıran Volkan, "Burası F.Bahçe" diyerek sözlerine başlarken hedefinde ise önce yerli oyuncular vardı:

'KUPA BİZİM OLMALIYDI'

"Bizimle yaşayan, beraber üzülen, sonuçlara göre sevinen cefakar taraftarlarımız var. Anadolu'nun birçok şehrinden buraya geldiler, onların önünde bu kupayı kaldıran biz olmalıydık. Siz nerede oynadığınızı zannediyorsunuz. F.Bahçe'nin büyüklüğünü ve formasının ağırlığını hala kavrayamamışsınız."

Tecrübeli futbolcu daha sonra ise yabancı oyunculara dönerek, "Siz F.Bahçe'yi Avrupa'nın sıradan bir takımı mı zannettiniz? Bulduğumuz fırsatları değerlendirmeliydik. Akhisar bunu başarıyorsa siz de yapmalısınız. Onlar geldiklerinde gol attılar bizler atamadık" dedi.

AZİZ YILDIRIM FENALAŞTI

Kupa finalini izlemek için Diyarbakır'a gelen başkan Aziz Yıldırım maçın ikinci yarısındaki heyecana dayanamadı. Özellikle 3-1'den sonra sık sık yerinden kalkan başkan, karşılaşma sonrası da kaybedilen kupa sonrası uzun süre kendine gelemedi. Şekeri yükselen Yıldırım'ın bir süre oturup dinlendikten sonra toparladığı ifade edildi.