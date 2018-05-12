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    Gençlerbirliği - Beşiktaş

    Küme düşen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat: Cavcav'ın kemikleri sızlıyor' diyorlar. Mezarında mıydınız?

    © AA /
    Spor
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    Süper Lig'de 29 sene sonra, İlhan Cavcav Sezonu'nda küme düşen Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Özat: Cavcav'ın kemikleri sızlıyor' diyorlar. Mezarında mıydınız?

    Süper Lig'de 29 yıldır aralıksız mücadele eden beş takımdan birisi olan Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek küme düştü. Teknik direktörlüğünü Ümit Özat'ın yaptığı takım, en son 28. haftada Galatasaray'ı 1-0 yenerek 3 puan kazanmış ve bu maçtan sonra üst üste 5 yenilgi almıştı.

    Gençlerbirliği 'İlhan Cavcav Sezonu'nda küme düştü
    © AA / Şebnem Coşkun
    Gençlerbirliği 'İlhan Cavcav Sezonu'nda küme düştü
    Kasımpaşa ile oynan maçtan sonra yaptığı açıklamada, sözlerine Kasımpaşa'yı tebrik ederek başlayan Özat, "Gençlerbirliği 30 yıl sonra ilk defa küme düştü. Hatalardan ders çıkarmak lazım. Başarıda başarısızlık da bir bütündür. İkinci gelişimizde 8 puanlık takımı 10 maç seri yaparak bu yarışta tutmak da bir başarıydı. Bu kadar muhalefete, saldırıya ve iftiraya karşı verilen bu mücadele az bir mücadele değildi" diye konuştu.

    ‘ÖZÜR DİLEYECEK BİR DURUM YOK'

    Özat, namusu ve şerefiyle çalıştığını, bu sebeple de vicdanının çok rahat olduğunu aktararak, şöyle devam etti:
    "Özür dileyecek bir durum yok çünkü gecemizi gündüzümüze kattık. Futbolda bunlar var. Geçen sene Köln, Avrupa kupalarına gitti, bu sene küme düştü. Çok değil 4 sene önce Medipol Başakşehir küme düşmüştü bugün şampiyonluğa oynuyor. Buradan ders çıkartmak lazım. Bazen kaybederken de kazanırsınız".

    ‘BÜTÜN AMAÇ KULÜBÜ ELE GEÇİRMEK'

    Geldikleri noktada ince bir çizginin üzerinde olduklarını vurgulayan Özat, "Geçen sene son 10 yılın en iyi derecesini elde ederken de hep bunu söylemiştim; bu kulübü Ankaragücü gibi yapmaya çalışıyorlar. Taraftarı parçalamaya çalışıyorlar. Gruplar oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün amaç kulübü ele geçirmek demiştim ama geçen sene 8. olduğumuz için bunlar çok göze batmadı" değerlendirmesinde bulundu.

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe
    © AA /
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    ‘TAKIM DÜŞTÜĞÜ GİBİ ÇIKMASINI DA BİLİR'

    Gençlerbirliği'nin, 'Cavcav' ailesinin kulübü olduğunu belirten Özat, "Bir kulüp 4 yıl önce küme düşüp, şimdi şampiyonluğa oynuyorsa bunu unutmamak lazım. Takım düştüğü gibi çıkmasını bilir. Gönlüm her zaman bu kulüpten yana ama onlardan istirhamım bu kulübü ele geçirmek isteyenlerle değil, kulübe gerçekten bağlı insanlarla yola devam etmeleri. Zaman her şeyin ilacı, hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

    ‘OĞLUM BANA '43 YAŞINDA KENDİNİ GETİRDİĞİN HALE BAK' DİYE MESAJ ATTI'

    Özat, geçen hafta istifa etmesine rağmen, kulüp başkanının talebi üzerine devam ettiğini belirtip, çok yıprandığını ve artık ailesine vakit geçirmek istediğini söyledi:

    "Geçen hafta istifa etmiştim. Başkan, '2 maç kaldı nereye gidiyorsun' dedi, devam ettik. Kaçıp gidecek bir şey yok ama çok yorulduk, yıprandık. Oğlum 4 hafta önce bana '43 yaşında kendini getirdiğin hale bak' diye mesaj attı. Gel derlerse gideriz çıkarız kimseden kaçacak halimiz yok. Bu kulüp için her şeyi yaparım. Bu kulübün bende yeri çok farklıdır. Lig bitti, artık biraz dinlenmek ve aileme vakit ayırmak istiyorum."

    İlhan Cavcav
    DHA
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    ‘CAVCAV'IN KEMİKLERİ SIZLIYOR DİYORLAR, MEZARINDA MIYDINIZ?'

    Ümit Özat, kulübün henüz hatalarının farkına vardığına inanmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:
    "Rahmetlinin öldüğü günden bu yana bu kulübü ele geçirme çabaları devam ediyordu. Ben bunları söyledim. Pek farkına varmadılar ama inşallah varırlar. Murat Cavcav iyi kalpli, çok temiz bir insan. 'İlhan Cavcav Sezonu'nda küme düştü, Cavcav'ın kemikleri sızlıyor' diyorlar. Mezarında mıydınız? Kemiklerinin sızladığını nereden biliyorsunuz? Buradan meslektaşlarıma şunu söylemek istiyorum; Biz 40 kişiyiz, hepimiz birbirimizi biliriz. Umarım buradan bir oyuncu alırken, bana telefon açarlar."

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    Etiketler:
    Futbol, Spor, Süper Lig, İlhan Cavcav, Ankara
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