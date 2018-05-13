Fikret Orman duyurdu, Shakira tarih verdi

Kulübün mali genel kurulunda konuşan Beşiktaş Başkanı Orman, önümüzdeki sezon UEFA Süper Kupa Finali'nin Vodafone Park'ta yapılacağını söyledi.
Grammy ödüllü ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi ‘El Dorado' kapsamında 11 yıl sonra yeniden Türkiye'ye gelecek. 11 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye'ye gelmeye hazırlanan şarkıcı, konser tarihini 11 Temmuz olarak açıkladı.
Shakira, 103 milyon takipçisinin olduğu Facebook hesabından şunları yazdı. "Yeniden İstanbul'da olmak mükemmel bir deneyim olacak. Bu yüzden çok mutluyum. En sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için şimdiden sabırsızlanmaya başladım bile. Çok eğlenceli olacak! El Dorado'ya giden yol şimdi başlıyor! Beklemede kalın.''
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