Fikret Orman duyurdu, Shakira tarih verdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bu yaz ünlü şarkıcı Shakira'nın Vodafone Park'ta konser vereceğini söyledi. 11 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye'ye gelmeye hazırlanan şarkıcı, konser tarihini 11 Temmuz olarak açıkladı.

Kulübün mali genel kurulunda konuşan Beşiktaş Başkanı Orman, önümüzdeki sezon UEFA Süper Kupa Finali'nin Vodafone Park'ta yapılacağını söyledi.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın Vodafone Park'ta konser vereceğini açıklayan Orman, "Vodafone Park çeşitli kuruluşlar tarafından ödüller alıyor. Gelecek yıl Avrupa Ligi finali burada oynanacak. Bu yaz Shakira konser verecek" dedi.

Grammy ödüllü ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi ‘El Dorado' kapsamında 11 yıl sonra yeniden Türkiye'ye gelecek. 11 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye'ye gelmeye hazırlanan şarkıcı, konser tarihini 11 Temmuz olarak açıkladı.

Shakira, 103 milyon takipçisinin olduğu Facebook hesabından şunları yazdı. "Yeniden İstanbul'da olmak mükemmel bir deneyim olacak. Bu yüzden çok mutluyum. En sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için şimdiden sabırsızlanmaya başladım bile. Çok eğlenceli olacak! El Dorado'ya giden yol şimdi başlıyor! Beklemede kalın.''